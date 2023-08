Reisewochenende in den Sommerferien Bettenwechsel und verschärfte Kontrollen: Bislang nur wenig Stau an den Grenzübergängen Von Sebastian Iwersen | 05.08.2023, 15:23 Uhr Dichter Verkehr in Richtung Norden und Süden: Zu größeren Staus kam es am Samstag nicht. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Die Ankündigung inmitten der Sommerferien hatte für Wirbel gesorgt: Polizei und Justizministerium stuften am Donnerstag die Gefahrenlage hoch und intensivierten die Kontrollen an den Grenzübergängen. Doch das befürchtete Stau-Chaos blieb am Samstag zunächst aus.