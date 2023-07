Der Betriebssport der Stadtwerke findet im Leistungszentrum und Vereinsheim des eSports Nord e.V. in der Friesischen Straße statt. Foto: Stadtwerke Flensburg up-down up-down Computer- und Videogames Zocken nach Feierabend: Stadtwerke Flensburg bieten jetzt E-Betriebssport an Von Julian Heldt | 18.07.2023, 16:27 Uhr

Der E-Sport, also das Spielen von Computer- und Videogames auf Wettkampfebene, gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Gesellschaft. Die Stadtwerke bieten ihn jetzt nach Feierabend an.