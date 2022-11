Die Zahl der Brände in der Hohen Mark 16 liegt schon im zweistelligen Bereich und setzt auch den Feuerwehrleuten zu. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Hohe Mark 16 Brandserie in Harrislee: 8000 Euro Belohnung für Hinweise auf Täter ausgelobt Von Flensburger Tageblatt | 16.11.2022, 15:49 Uhr

Die Polizei Flensburg ermittelt seit Anfang Februar in einer Brandserie im und am Mehrfamilienhaus Hohe Mark 16 in Harrislee.