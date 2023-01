Die Fahrzeuge wurden bei dem Crash am Förderpark stark beschädigt. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Unfall in Flensburg Bei „Rot“ in Kreuzung gefahren: Autos kollidieren am Fördepark Von Heiko Thomsen | 22.01.2023, 15:46 Uhr

Bei einem Unfall in Höhe des Förderparks in Flensburg am Sonntagmittag wurden die beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt.