Bauer Landstraße in Flensburg Bett gerät in Wohnung in Brand: Mieter erleidet Brandverletzungen Von Sebastian Iwersen | 03.09.2023, 08:34 Uhr Das Brandgut wurde im Freien weiter abgelöscht. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Großeinsatz in der Bauer Landstraße am frühen Sonntagmorgen: Ein Bett stand in einer Wohnung in Flammen.