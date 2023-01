In der Batteriestraße war Essen in einer Mikrowelle angebrannt. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Flensburg Zwei Einsätze für die Feuerwehr zur gleichen Zeit: Einer war ein bewusster Fehlalarm Von Benjamin Nolte | 06.01.2023, 23:01 Uhr

Einsätze in Tarup und in der Nordstadt: Die Berufsfeuerwehr Flensburg war am Freitagabend an zwei Orten in der Stadt zeitgleich gebunden. Dabei wurde in einem Fall der Notruf offenbar bewusst missbraucht.