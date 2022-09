Yung-Zhen Hu mixt seine Eigenkreation „No. 2“. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Gehobene Gastronomie Das „Bar & Restaurant No. 2“ in der Süderfischerstraße: Flensburgs neue Szene-Adresse Von Julian Heldt | 01.09.2022, 19:15 Uhr

Ohne viel Werbung hat sich das „No. 2“ zu einer beliebten Location in Flensburg entwickelt. Die Cocktail-Künste von Yung-Zhen Hu erinnern an die Hotel-Bar im „James“ in Sonwik. In der Küche setzt man auf sogenanntes Fusion Food.