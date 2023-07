Hanna Zumsande ist Solo-Sopranistin beim Konzert mit dem Bach-Chor in der St.-Marien-Kirche in Flensburg. Foto: Christian Palm up-down up-down St.-Marien-Kirche Flensburg Bach-Chor mit zwei Messen in Zeiten des Krieges Von Gunnar Dommasch | 06.07.2023, 09:23 Uhr

Joseph Haydns „Missa in tempore belli“ sowie Franz Schuberts Messe Nr. 6 stehen am 9. Juli in St. Marien auf dem Programm. Zu den Solistinnen gehört Hanna Zumsande.