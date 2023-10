Der Motorplatzer eines Kleintransporters hatte am Freitagnachmittag weitreichende Folgen und einen stundenlangen Feuerwehreinsatz zur Folge. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines Kleintransporters auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Flensburg platzte ihm offensichtlich der Motor, größere Mengen Öl traten aus.

Der Fahrer steuerte sein Fahrzeug anschließend noch von der A7 runter, über die Abfahrt auf die B200, wo er wenige hundert Meter vor der Ausfahrt Jarplund-Weding stehen blieb.

Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits große Mengen Öl verloren, welches sich aufgrund des Dauerregens im Abfahrtsbereich der A7 und auf der B200 großflächig verteilte. Dies führte dann offenbar dazu, dass die Fahrbahn extrem rutschig wurde. Drei nachfolgende Pkw verunfallten in kurzen Abständen auf der ölverschmierten B200.

Nach Angaben der Polizei drehten sie sich und prallten teilweise in die Schutzplanke. Es gab jedoch keine Verletzten. Dennoch wurde vorsorglich ein Rettungswagen an die Unfallstelle alarmiert. Auch die Flensburger Berufsfeuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Absicherung der Einsatzstelle vor Ort.

B200 in Richtung Flensburg gesperrt

Die alarmierte Polizei ließ umgehend die Abfahrt Flensburg der A7 und die B200 zwischen der A7 und Jarplund-Weding sperren. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Weding wurde im Verlauf des Einsatzes auch der Löschzug Gefahrgut alarmiert. Die Einsatzkräfte sollten bei der Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsstoffe unterstützen. Zudem ist das ausgetretene Motoröl nach Angaben der Polizei auch in ein Regenrückhaltebecken geflossen.



Der Feuerwehreinsatz könnte sich noch bis in die frühen Abendstunden hinziehen. Die Abfahrt der A7 in Richtung Norden bleibt gesperrt, die B200 kann mittlerweile wieder einspurig befahren werden. Sowohl der Transporter, wie auch die drei verunfallten Pkw mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Feierabendverkehr kam es zwischenzeitlich zu stärkeren Verkehrsbehinderungen.