Unfall in Flensburg Mercedes kommt an der Exe von Fahrbahn ab und rammt Laterne: Zwei Autos beschädigt Von Heiko Thomsen | 05.10.2023, 17:56 Uhr Dem Fahrer des Mercedes gelang es erst nach rund 75 Metern, sein Fahrzeug im Grünstreifen zum Stillstand zu bringen. Foto: Heiko Thomsen

Ein Unfall an der Exe in Flensburg ist am Donnerstagnachmittag glimpflich ausgegangen. An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.