Baustelle in der Innenstadt Autofahrer missachten reihenweise die Vollsperrung an der Schiffbrücke in Flensburg

Erwartet worden war angesichts der Vollsperrung an der Schiffbrücke ein langer Rückstau. Dieser blieb zwar zunächst aus, doch das Chaos lauerte an anderer Stelle. In hoher Frequenz missachteten die Autofahrer am Morgen die Vollsperrung. Die Folge waren gefährliche Manöver im Gegenverkehr.