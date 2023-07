Das Auto landete in rund acht Metern Tiefe auf den Gleisen und wurde völlig zerstört. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Bahnstrecke voll gesperrt Autofahrer flüchtet in Flensburg mit gestohlenem Landrover vor der Polizei und landet auf Bahngleisen Von Sebastian Iwersen | 21.07.2023, 06:31 Uhr

Es sollte eine Routinekontrolle werden, doch diese endete in der Nacht zu Freitag in Flensburg mit einem spektakulären Unfall und einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein gestohlenes Auto landete in der Husumer Straße auf den Bahngleisen. Auch die Bahnstrecke bleibt vorerst gesperrt.