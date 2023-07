Ein mutiger Ersthelfer schob den Wagen mit den beiden Insassen aus den Fluten. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Schon wieder Starkregen Bahnunterführung in Flensburg-Weiche überflutet: Auto bleibt stecken Von Sebastian Iwersen | 13.07.2023, 07:39 Uhr

Schon am zweiten Tag in Folge hat eine Regen- und Gewitterzelle in Flensburg für Probleme gesorgt. Am frühen Morgen regnete es so stark, dass die Bahnunterführung am Ochsenweg im Stadtteil Weiche unter Wasser stand.