Die Feuerwehr löschte den brennenden Keilriemen und kühlte den Motorraum. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Schwarzer Rauch aus dem Motorraum Aufmerksamer Passant stoppt qualmenden Reisebus am Hafendamm in Flensburg Von Sebastian Iwersen | 20.06.2023, 12:01 Uhr

Ein Brand im Motorraum eines Reisebusses hat am Dienstagvormittag für einen Einsatz der Feuerwehr am Hafendamm in Flensburg gesorgt. Dank der schnellen Reaktion eines Passanten konnte offenbar Schlimmeres verhindert werden.