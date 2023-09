Jaguar kracht auf VW-Bus Auffahrunfall am Hafendamm in Flensburg: Mehrere Kinder verletzt Von Heiko Thomsen | 29.09.2023, 14:14 Uhr Zahlreiche Rettungskräfte waren zur Versorgung der Verletzten im Einsatz. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagmittag am Hafendamm in Flensburg insgesamt vier Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Auto war auf einen Kleinbus aufgefahren.