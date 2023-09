Noch herrscht in der Campushalle, wo sonst mehrere tausend Besucher zu den Heimspielen der SG Flensburg-Handewitt mitfiebern, fast gähnende Leere. Zwar stehen schon die Messewände und das 30-köpfige Aufbauteam richtet alles her, doch bislang haben nur vereinzelte Aussteller mit dem Aufbau ihrer Messestände begonnen. „Die meisten kommen am Donnerstag, dann wird es hier richtig voll“, verkündet Messe-Inititiator Ingo Schanze.

Ingo Schanze ist optimistisch, dass auch die zweite Auflage der „INSA" ein voller Erfolg wird. Foto: Sebastian Iwersen

Er veranstaltet bereits zum zweiten Mal die mit „INSA“ abgekürzte „International Sailor Affairs Flensburg“, an der in diesem Jahr 110 Aussteller teilnehmen - ein Plus von mehr als 10 Ständen im Vorjahresvergleich. Und auch bei den Besucherzahlen will die Messe zulegen.

„Im letzten Jahr hatten wir 6200 Besucher, in diesem Jahr rechnen wir mit deutlich mehr Gästen“ Ingo Schanze Messeorganisator

Grund für das erwartete Plus an Besuchern ist nach Schanzes Worten vor allem deutlich mehr und zielgerichtetere Werbung im Vorfeld.

Tragflächenboot im Hafen erwartet

Und auch in ihrem natürlichen Element werden einige Boote zu sehen sein. „Im Stadthafen gibt es fünf Boote live zu sehen“, verspricht Schanze. Interessierte Kunden können an den Ständen der jeweiligen Aussteller bei konkretem Interesse an einem Boot ein Ticket bekommen und werden dann mit einem Shuttle-Service zum Hafen gebracht. Zu sehen sein soll auch ein Tragflächenboot vom Typ „Candela C-8“, das über das Wasser schwebt.

Einer der Aussteller, die schon am Mittwoch mit dem Aufbau begonnen haben, sind Thorben Thies und Anna Eicke von „VMG Marine“ aus Altenholz bei Kiel. Sie präsentieren auf ihrem Stand unter anderem Wingfoils, die ähnlich wie ein Surfboard aussehen, aber mit einem Elektroantrieb ausgestattet sind und über dem Wasser schweben.

Anna Eicke und Thorben Thies aus Altenholz waren am Mittwoch schon mit dem Aufbau des Messestandes beschäftigt. Foto: Sebastian Iwersen

Vorträge und Talkrunden Wetter und Nationalpark Ostsee

In der Halle soll es neben etlichen Dienstleistern und Zubehörhändlern auch mehr als 40 Boote zu sehen geben. Zudem sind tägliche Talkrunden mit wechselnden Gästen zum Thema „Schutzgebiet Ostsee“ geplant, ebenso wie ein Vortrag von Meteorologe Sebastian Wache zu gefährlichen Wetterbedingungen beim Segeln am Freitag und ein Bericht von Autor Thomas Käsbohrer über die jüngsten Angriffe von Orcas auf Segler.

Messe soll auch 2024 wieder stattfinden

Da Schanze auch von den Händlern im vergangenen Jahr fast ausschließlich positives Feedback erhalten hat, plant er schon jetzt für das kommende Jahr. „Die Vorbereitungen dauern aber auch fast ein Jahr“, weiß der Organisator. „Dann wird es vor allem noch mehr Boote in ihrem Element auf dem Wasser zu sehen geben“, verspricht er.