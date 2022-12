Fast leer: Das Audimax der Europa-Universität bei einer Diskussion über die Mobilitätswende in Flensburg während der Besetzung durch Klima-Aktivisten am Donnerstag. Foto: Ove Jensen up-down up-down Kolumne Fördeschnack aus Flensburg Klima-Aktivisten besetzen Audimax: Wenig Energie, viel Wirkung Eine Kolumne von Ove Jensen | 02.12.2022, 16:15 Uhr

Die große Aufregung über die Besetzung des Audimax an der Europa-Universität durch Klima-Aktivisten steht in keinem Verhältnis zu dem, was tatsächlich geschehen ist.