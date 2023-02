Der ehemalige CDU-Fraktionschef Arne Rüstemeier mit seiner Nachfolgerin Gabriele Stappert. Foto: Privat up-down up-down Gabriele Stappert übernimmt Arne Rüstemeier legt CDU-Fraktionsvorsitz nieder und zieht nach Neumünster Von Julian Heldt | 22.02.2023, 17:15 Uhr

Am Donnerstag wird Arne Rüstemeier in der Flensburger Ratsversammlung offiziell verabschiedet. In Neumünster kandidiert er erneut bei der Kommunalwahl.