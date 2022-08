Thorben Sauck (51) ist Chef der Agentur für Arbeit im Bezirk Flensburg, zu dem auch der Kreis Nordfriesland und der Kreis Schleswig-Flensburg gehören. FOTO: Michael Staudt up-down up-down Neuer Arbeitsagentur-Chef in Flensburg Thorben Sauck: „Der demografische Wandel schlägt jetzt voll durch“ Von Annika Kühl | 10.08.2022, 17:52 Uhr

Von Arbeitskräftemangel reden Experten wie Thorben Sauck schon beinahe seit Jahrzehnten. Doch noch nie war dieser so sichtbar, wie jetzt. Was er dagegen unternehmen will, erklärt der neue Arbeitsagentur-Chef im Gespräch mit shz.de.