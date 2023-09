Den saubersten Job haben die Mitarbeiter in der Abfalllogistik des TBZ nicht. Doch was die Besatzung eines Müllwagens am Montagvormittag in der Apenrader Straße erlebte, ging zu weit. Routiniert leerten die Mitarbeiter eine Restmülltonne nach der anderen.

Kurz nach dem Entleeren eines großen Restmüllcontainers gab es dann allerdings einen lauten Knall und plötzlich war überall Öl. Im Fahrzeug, außerhalb des Fahrzeuges, auf der Straße und auch auf Kleidung und im Gesicht von Mitarbeiter Florin-Sarin Navrapescu.

Florin-Sarin Navrapescu wurde von dem Öl getroffen. Foto: Benjamin Nolte

Beim Pressen des Tonneninhaltes im Inneren des Müllwagens sind nach ersten Erkenntnissen mehrere Behälter mit Altöl geplatzt. Sondermüll, der in der schwarzen Tonne rein gar nichts zu suchen hat.

Apenrader Straße muss abgestreut werden

Umgehend stellte die Besatzung des Müllfahrzeuges die Arbeit ein. Sie alarmierten ihre Vorgesetzten und die hauseigene Werkstatt. Notdürftig versuchten sie noch vor Ort das Gesicht ihres Kollegen, der am stärksten betroffen war, zu reinigen. Die Fahrbahn in der Apenrader Straße musste mit Bindemittel abgestreut werden. „Zudem haben wir unsere Kehrfahrzeuge angefordert, die den betroffenen Bereich umgehend reinigen sollten“, berichtet der Leiter der Abfalllogistik, Wolfgang Herrenkind. „Zwar kommt es sehr häufig vor, dass Tonnen falsch befüllt werden, doch das hier geht einfach zu weit.“

Da unklar war, wie viel Öl im Fahrzeug ausgelaufen war, wurde der Müllwagen unter Begleitung eines Werkstattfahrzeuges zum Recyclinghof in der Eckernförder Landstraße gefahren. Während der Fahrt traten keine weiteren Mengen an Öl aus. Anschließend wurde das Fahrzeug vorsichtig entladen. Zum Vorschein kamen drei Kanister, in denen sich augenscheinlich Altöl befand.

Die gefundenen Altöl-Behälter. Foto: Benjamin Nolte

„Die Leute machen sich gar keine Gedanken, welche Folgen und Konsequenzen so eine illegale Entsorgung nach sich zieht“, so Herrenkind. „Nicht nur die Straße, auch das Müllfahrzeug selbst musste im Anschluss aufwändig gereinigt werden.“

Zwei der drei Mitarbeiter konnten ihre Tour mit einem Ersatzfahrzeug fortsetzen. Florin-Sarin Navrapescu musste sich und seine Kleidung zunächst vom Öl befreien. „Wir werden versuchen, den Verursacher zu ermitteln“, sagt Herrenkind. „Es drohen drastische Strafen und hohe Kosten.“ Zudem will das TBZ auch mögliche rechtliche Schritte prüfen.