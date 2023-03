Auf dem Mühlenfriedhof kippte ein Baum um und ragte in die Friedhofstraße. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Sturmschäden Weiter anhaltende Sturmböen sorgen für mehrere Feuerwehreinsätze in Flensburg Von Heiko Thomsen | 13.03.2023, 21:18 Uhr

Anders als zunächst angenommen hielten die Sturmböen in Flensburg auch am Montagabend weiter an.