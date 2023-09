Erst das „Max“, dann das „Bootshaus“: Zunächst sah es so aus, als würde an der Schiffbrücke eine Discothek nach der anderen dauerhaft schließen. Doch zumindest im ehemaligen „Bootshaus“, in dem am 19. August die letzte Party stattfand, wird bereits am Freitag Wiedereröffnung gefeiert.

„Wir haben drei Wochen lang Tag und Nacht umgebaut und umgestaltet“, verrät Inhaber Christos Bougiouklis. Gemeinsam mit seinem Team hat er nach der Schließung des Discobetriebes nicht den Mut verloren und ein schon lange im Kopf reifendes Konzept in die Tat umgesetzt, um den veränderten Ansprüchen der Gäste Rechnung zu tragen. Vor allem der dunkle Innenraum der Disco wurde heller gestaltet und die Fensterfront für mehr Tageslicht geöffnet.

Der Innenraum der ehemaligen Disco wurde umgestaltet und durch hellere Farben freundlicher gestaltet.

Speisekarte mit Burgern, Pizza und Pasta

Unter dem Motto „Dine, Drink and Dance“ wird der Club zukünftig zunächst an drei Tagen in der Woche von Donnerstags bis Samstags ab 17 Uhr seine Türen öffnen. „Wir bieten dann bis 22 Uhr einen Restaurantbetrieb mit Pizza, Pasta und Burgern“, erklärt Christopher J. Hofmann, der für das Marketing des Clubs verantwortlich ist. Bei den Burgern setzt das „Lighthouse“-Team auf selbstgebackene Buns und viele frische Zutaten. Zudem soll es saisonale Gerichte und regelmäßige Neuigkeiten auf der Karte geben.

Um ausreichend Sitzmöglichkeiten zu bieten, wurden sowohl der Innenraum als auch die Terrasse umgestaltet. Draußen gibt es als Schutz vor dem norddeutschen Wetter Heizstrahler und einen Windschutz.

Fließender Übergang zum Tanzvergnügen

Ab 22 Uhr wird dann die Tanzfläche eröffnet und ermöglicht Tanzvergnügen für bis zu 199 Gäste mit Musik vom Plattenteller. „Auch Live-Bands und Motto-Partys sind geplant“, kündigt Hofmann an. Auf der Getränkekarte sollen sich neben Cocktail-Klassikern auch verschiedene Rum-, Gin- und Whisky-Sorten wiederfinden. Zudem bietet das „Lighthouse“ eine Auswahl an Zigarren und eine Raucherlounge auf der Terrasse.

„Die Gäste sollen bei uns gemütlich essen und den Abend dann mit Musik und Tanz ausklingen lassen können“, fasst Hofmann das Konzept zusammen.