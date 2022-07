Ulf Schirmer gründete das Quartett im Jahr 1999. FOTO: Clarinet & Sax Revival Quartet up-down up-down Frühschoppen in der Alten Schule Niehuus Clarinet & Sax Revival Quartet aus Kappeln spielt Jazz im Obstgarten Von Felicitas Gloyer | 25.07.2022, 15:44 Uhr

Die Band existiert seit über 20 Jahren und ist ein Begriff in der norddeutschen Szene. Am 21. August ist sie zu Gast in Harrislee.