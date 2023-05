Rüdiger Wolff lebt in Hamburg und will trotz seiner Krankheit Mut machen. Foto: Christian Charisius up-down up-down Tödliche Krankheit ALS Flensburger Fernsehlegende Rüdiger Wolff wird 70 Jahre alt Von Stephan Richter | 25.05.2023, 21:00 Uhr

Angesichts seiner Diagnose vor zehn Jahren hatte der Flensburger, der in Hamburg lebt, nicht mehr an seinen runden Geburtstag geglaubt. Am 30. Mai wird der Musiker und Moderator 70.