Ein alltägliches Bild: Regelmäßig kommt es am Südermarkt zu Polizeieinsätzen. FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Konflikte in der Drogenszene Alkohol- und Gewaltexzesse am Südermarkt: Stadt Flensburg reagiert Von Benjamin Nolte | 06.07.2022, 13:31 Uhr

Zuletzt kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Einsätzen, nachdem Personen teils schwer verletzt wurden. In der Regel spielen sich die Konflikte innerhalb der Szene ab, dennoch sind die Anwohner in großer Sorge.