Eisarena in Flensburg Offizielle Bestätigung: 2022 keine Eisbahn auf der Exe Von Gunnar Dommasch | 18.07.2022, 18:03 Uhr

Betreiber Ulfert Georgs bestätigt, was die meisten geahnt haben: In diesem Winter wird es keine Eishalle in Flensburg geben.