Die Schüler der 13. Klasse des Fridtjof-Nansen-Schule wissen schon, wo es nach dem Abitur hingehen soll. Foto: Tilman Wrede Was kommt nach dem Abitur? Weggehen oder hierbleiben? Das würde Flensburgs Schüler an der Förde halten Von Tilman Wrede | 19.09.2022, 18:17 Uhr

Mit dem Schulabschluss in der Tasche sind viele Möglichkeiten offen. Eine Ausbildung, ein Studium, ein FSJ oder erstmal ein Jahr im Ausland. Doch was sagen die Abiturienten von Morgen über die Wahl der Stadt? Was würde sie in Flensburg halten und warum ziehen viele erstmal weg?