Die Fassade des ehemaligen Karstadt-Hauses bekam in den vergangenen Tagen einen frischen Anstrich. FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Flensburger Innenstadt Modehaus Aachener will im ehemaligen Karstadt-Gebäude auch das Restaurant wieder eröffnen Von Julian Heldt | 20.07.2022, 22:26 Uhr

In einem Monat will das Modehaus Aachener am Holm eröffnen. Schwierigkeiten bereitet dem Inhaber aktuell die Materialknappheit. Dennoch wird bereits über eine noch intensivere Nutzung des leerstehenden Gebäudes nachgedacht.