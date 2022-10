Auf der Autobahn 7 staute sich an der dänischen Grenze in Höhe Ellund am Samstag der Verkehr. Foto: Karsten Sörensen up-down up-down Reiseverkehr in den Herbstferien Autobahn 7: Lange Staus vor der dänischen Grenze am Samstag Von Karsten Sörensen | 15.10.2022, 16:29 Uhr

Der Reiseverkehr in den Herbstferien machte sich am Samstag bei Ellund an der dänischen Grenze wieder bemerkbar. Autofahrer müssen dort zurzeit längere Wartezeiten in Kauf nehmen.