Kurze Bauarbeiten sind an der Anschlussstelle Harrislee für Donnerstag geplant. Foto: Jan Woitas up-down up-down Umbau nach Windkrafttransporten A7-Abfahrt Flensburg-Harrislee am Donnerstag gesperrt Von Mira Nagar | 22.02.2023, 10:13 Uhr

Am Donnerstag wird die nördlichste Anschlussstelle an der A7 von 9 bis 16 Uhr in Fahrrichtung Süden gesperrt.