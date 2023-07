Am Donnerstagmitttag (13. Juli) wurde nach Informationen der Polizei in Flensburg der 73-jährige Wolfgang W. vermisst. Er sei orientierungslos und wurde zuletzt im Bereich der Stuhrsallee gesehen, hieß es in der Mitteilung.

Laut Polizei wurde der Vermisste inzwischen wohlbehalten gefunden.