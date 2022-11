Seit 70 Jahren erinnert der „Stein des Ostens“ an die Menschen, die durch den Krieg und auf der Flucht aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten ums Leben kamen. Foto: Gerhard Nowc up-down up-down Totensonntag 2022 70 Jahre „Stein des Ostens“ in Flensburg: Erinnerung an die verlorene Heimat Von Gerhard Nowc | 18.11.2022, 11:07 Uhr

Damit auch Geflüchtete aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten einen Ort der Trauer und Erinnerung haben, wurde 1952 auf dem Friedenhügel in Flensburg der sogenannte „Stein des Ostens“ eingeweiht. Am Totensonntag wird auch hier in einer stillen Feier der Toten gedacht.