Mitarbeiter des TBZ verlegten den Stolperstein für Rosa Weinberg vor dem Haus Nordermarkt 3 zusammen mit Landesrabbiner Dov-Levy Barsilay. Foto: Ove Jensen up-down up-down Gedenktag Jom ha-Schoa 14 neue Stolpersteine für Holocaust-Opfer aus Flensburg Von Ove Jensen | 18.04.2023, 17:09 Uhr

27 Stolpersteine auf den Flensburger Gehwegen erinnern bereits an Menschen, die Opfer des NS-Regimes wurde. Jetzt sind 14 weitere hinzugekommen – unter anderem am Nordermarkt, in der Angelburger Straße und in der Harrisleer Straße.