Feuer im Feriendorf : Flammen schlagen aus einem unbewohntem Ferienhaus in Pelzerhaken

Avatar_shz von Arne Jappe

17. Januar 2022, 08:48 Uhr

Großalarm am Sonntagabend für die Feuerwehr Neustadt. Im Feriendorf „Kailua Lodge“ brannte ein Ferienhaus. Die Flammen hatten bereits ein Drittel des Gebäudes erfasst.

Großalarm am Sonntagabend auf dem Gelände der Kailua Lodge in Pelzerhaken. In einem Ferienhaus kommt es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer. Schnell brennen etwa ein Drittel des Gebäudes. Die Feuerwehr kann das Feuer schnell löschen. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache, verletzt wurde niemand.

Feuerschein weit sichtbar

Schon auf der Anfahrt zum Einsatzort bekommt Einsatzleiter Marchel Moldenhauer von der Feuerwehr Neustadt die Mitteilung der Leitstelle, dass sich gleich mehrere Anrufer gemeldet hatten und das Feuer bestätigten. „Bereits auf der Anfahrt konnte ich Flammen im Dachbereich sehen“, sagte Moldenhauer. Er ließ schon vorher den Alarm erhöhen, damit genügend Einsatzkräfte auf dem weitläufigen Gelände vor Ort sind.

Gelände unübersichtlich im Dunkeln

Die Wege sind schmal, überall sind riesige Schilfanlagen vor den Gebäuden. Schwerstarbeit für die Feuerwehr: Schlauchleitungen verlegen, das Equipment über lange Strecken auf den Sammelplatz bringen und allgemein ein schwieriges Unterfangen an das Feuer heran zu kommen. „Wir haben sofort mit der Brandbekämpfung von außen begonnen, damit nicht noch andere Gebäude durch das Feuer bedroht werden“, sagte Marcel Moldenhauer. Auch mehrere Atemschutztrupps konnten im Inneren des Gebäudes das Feuer löschen. Ziemlich schnell konnte Moldenhauer dann Entwarnung geben. Es bestand keine Gefahr mehr für die umliegenden Gebäude.

Feuer loderte in der Zwischendecke

Doch das Feuer war noch nicht endgültig gelöscht. Die Einsatzkräfte mussten mit Einreißhaken die Zwischendecke öffnen um an die Glutnester heran zu kommen. Das Feuer konnte dann schnell gelöscht und somit gestoppt werden. Glück im Unglück, laut Feuerwehr war das Ferienhaus zum Zeitpunkt des Feuers unbewohnt.

Brandursache unklar

Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls waren der Rettungsdienst, die Polizei und der Kreisbrandmeister vor Ort. Über die Höhe des Sachschaden konnte keine Angaben gemacht werden.