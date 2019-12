Kaltenkirchen : Feuerwehrmann bei Einsatz bestohlen

Während er im Chemieschutzanzug Menschen half, wurde aus Arno Schwabbauers Kleidung die Geldbörse geklaut.

Avatar_shz von Mira Nagar, Florian Büh

23. Dezember 2019, 17:42 Uhr

Kaltenkirchen | Am Donnerstag ist in Kaltenkirchen ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz bestohlen worden. Arno Schwabbauer (48) half bei einer dramatischen Notlage in der Straße „An der Moorkoppel“. Ein Mann hatte Gift eingenommen – und möglicherweise waren auch die Ersthelfer kontaminiert.

Schwabbauer half beim Rettungseinsatz. Dafür musste er seine private Kleidung ausziehen und einen Chemieschutzanzug anziehen. Seine private Kleidung, in der sich auch seine Geldbörse befand, legte er in eine Einsatzkiste, die im abgesperrten Einsatzbereich stand.

Zwischen 15.30 und 17 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Person seine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren und ließ seine Kleidung neben der Kiste liegen.

Der Feuerwehrmann ist erschüttert. „Das Vertrauen ist erst einmal weg!", sagt Schwabbauer. Die Polizei Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04191-30880 um Hinweise.

