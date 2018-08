Kreis Dithmarschen : Feuerwehreinsatz: Scheunenbrand in Norderheistedt

Die Scheune gerät gegen 15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

von Karsten Schröder

29. August 2018, 16:12 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in Norderheistedt (Kreis Dithmarschen) am Mittwochnachmittag eine Scheune in Brand geraten. Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Aktuell sind die Wehren Norderheistedt, Linden, Süderheistedt, Hennstedt und Rederstahl mit insgesamt 53 Kräften im Einsatz. Mit einem Bagger wird derzeit versucht, die Scheune einzureißen, um zum Ablöschen an das darin gelagerte Stroh zu gelangen.

