Kreis Herzogtum Lauenburg : Feuerwehr löscht Scheunenbrand in Kastorf – Polizei sucht Zeugen

Auf einem Hof gerät ein Schuppen mit einem darin abgestellten Auto in Brand. War es Brandstiftung?

von Timo Jann/Gerrit Hencke

15. Juni 2019, 12:35 Uhr

Kastorf | ​Hat der Brandstifter im Kreis Herzogtum Lauenburg wieder zugeschlagen. Nachdem die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hatte, war es lange Zeit ruhig geblieben. Doch jetzt standen ein Anbau und ein Auto in Kastorf in Flammen. Ausgerechnet in Kastorf, wo es im Zusammenhang mit der Reihe von Bränden schon mehrere Einsätze gab.

Gegen 3 Uhr waren die Feuerwehrleute mit einem Großaufgebot aus vier Wehren angerückt. Auch die Polizei eilte mit mehreren Streifen- und Zivilwagen nach Kastorf.

Neben einem Haus stand ein angebauter Schuppen in Flammen, auch darin gelagerte Erntevorräte und ein abgestelltes Auto brannten. Sofort nahmen die Feuerwehrleute, die sich durch Atemschutzgeräte gegen die Rauchentwicklung schützten, die Brandbekämpfung auf und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf das eigentliche Gebäude. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von den Rundballen aus und griff dann auf Teile der Scheune sowie das Fahrzeug über. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Zeugen beobachteten zwei Männer

Die Polizei befragte am Brandort mehrere Menschen, ob ihnen ein möglicher Brandstifter oder andere Beobachtungen aufgefallen waren. Offiziell gilt die Brandursache nach Polizeiangaben noch als unklar, aber einiges deutet wohl auf Brandstiftung hin. Ersten Ermittlungen zufolge haben Zeugen zwei Männer gesehen, die sich vom Brandort entfernten. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Erste Person:

ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß

kräftige Statur

kurze blonde, nach hinten gegelte Haare

dunkle Oberbekleidung

Zweite Person:

ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß

dunkle Haare

dunklere Hautfarbe

dunkle Kleidung

In diesem Zusammenhang ergaben sich auch Hinweise auf einen dunklen sowie einen silbernen Pkw. Beide Fahrzeuge standen zwar nicht direkt am Brandort, sollen sich aber bei Eintreffen der Polizei schnell entfernt haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die nähere Angaben zu den beiden Personen oder den beiden Fahrzeugen machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/8090 zu melden.

Im Lauenburgischen hat es seit November 2018 zahlreiche Brände auf landwirtschaftlichen Anwesen gegeben. Die Polizei spricht nicht von einer Serie und sieht auch nicht zwischen allen Bränden Zusammenhänge. Im April hatte die Polizei wegen der auffälligen Häufung von Bränden eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, deren Mitglieder sich um die Brände kümmern. Außerdem wurde die Präsenz – meistens brannte es nachts an den Wochenenden – erhöht. Das Feuer jetzt ist das erste, seit die Beamten schwerpunktmäßig arbeiten.

