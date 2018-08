Herzogtum Lauenburg : Explosion in Schwarzenbek: Kioskbrand zerstört Wohnhaus

Brandstiftung wird von der Polizei nicht ausgeschlossen. An den Absperrungen der Feuerwehr gab es Tumulte.

von Timo Jann

11. August 2018, 09:12 Uhr

Schwarzenbek | Eine Explosion mit anschließendem Großbrand hat in der Nacht zum Sonnabend ein Wohn- und Geschäftshaus im Stadtzentrum von Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) zerstört. Meterhohe Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr aus dem Erdgeschoss, in dem ein Kiosk und ein Schnellrestauant untergebracht waren. Die fünf Bewohner aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss hatten sich bereits leicht verletzt selbst ins Freie gerettet.

Mit sechs Strahlrohren bekämpften Feuerwehrleute den ausgedehnten Brand im Erdgeschoss. Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Einsatzort, da es zeitweise Tumulte unter Betroffenen und anderen Menschen an den Absperrungen gab.

Timo Jann

Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst noch unklar, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht vor Ort Ermittlungen auf. Brisant: Im Umkreis von nur 200 Metern waren an der Hamburger Straße in den vergangenen zwei Jahren ein China-Restaurant, ein Blumengeschäft und eine Autowerkstatt ausgebrannt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?