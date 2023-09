Sudden Death Brewing aus Lübeck Ein Zwickel als Souvenir: Timmendorfer Strand hat jetzt sein eigenes Bier Von Alexander Steenbeck | 22.09.2023, 16:55 Uhr Biersommelier Olli Schmökel, Gründer von „Sudden Death Brewing“ aus Lübeck, stellte das „Seepferdchen-Bier“, ein Zwickel, jetzt in Timmendorfer Strand vor. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down

Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH präsentierte am Freitag das neue Souvenir des Ostseebads. Warum es das Craft-Beer in der Dose statt in der Flasche gibt und wo es erhältlich ist.