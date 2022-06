Die Polizei wurde zur Grundschule am Kleinen See gerufen. FOTO: Philipp von Ditfurth / DPA Polizeieinsatz an Gustav-Peters-Grundschule Eutin: Zweitklässler soll Mitschüler auf Schulhof bedroht haben Von Constanze Emde | 16.06.2022, 14:06 Uhr

Es war das Thema an der Gustav-Peters-Schule am Kleinen See: Ein elfjähriges Kind soll Mitschüler bedroht haben. Lehrer deeskaliert und nimmt das Messer an sich, bis Polizei eintrifft. Was die Schule aus dem Vorfall gelernt hat und wie es nun weitergeht.