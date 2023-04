In einer Wohnung im ersten Obergeschoss brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Foto: Arne Jappe up-down up-down Zweiter Brand innerhalb von drei Wochen Schon wieder Feuer in einem Haus in Neustadt Von Arne Jappe | 22.04.2023, 09:38 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen brannte es am Freitag in einem Haus im Schörbenhöft. Zunächst wusste die Feuerwehr nicht, ob noch Menschen in der Wohnung waren.