Der Vorstand, Beförderte und Geehrte der Freiwilligen Feuerwehr Hassendorf: (von links) Andy Uchneytz, Torsten Westphal, Jan Rohe, Nadine Nehmer, Sven Tabbert sowie (sitzend von links) Torben Schildknecht, Hinrich Kasch, Jan Schotte, Jörg Stämmler und Alexa Timm. Foto: Helmut Schröder Neuwahlen bei der Feuerwehr Zweite Amtszeit für Hassendorfs Ortswehrführer Andy Uchneytz Von Helmut Schröder | 17.02.2023, 18:36 Uhr

Andy Uchneytz bleibt für weitere sechs Jahre Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Hassendorf. Er wurde auf der Jahresversammlung in seine zweite Amtszeit gewählt. Dem Vorstand gehören jetzt übrigens gleich zwei Frauen an.