Buntes Musikprogramm auf der Bühne Zwei Tage ausgelassene Stimmung beim Sommerfest in Lensterstrand Von oha/mik | 29.07.2023, 18:58 Uhr

Das jährliche Sommerfest am Zentrum in Lensterstrand steht in diesem Jahr ganz im Zeichen mitreißender Musik und ausgelassener Stimmung und wird gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden.