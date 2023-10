Druck auf Zweckverband Ostholstein Zwei Vollsperrungen gleichzeitig? Gemeinde Malente sagt nein Von Bernd Schröder | 13.10.2023, 14:30 Uhr Der ZVO gräbt tief bei der Sanierung der Kanäle in der Neversfelder Straße. Dabei kommt er nicht so schnell voran, wie erhofft. Foto: Bernd Schröder up-down up-down

Klare Ansage an den Zweckverband Ostholstein: Wenn die Brücke in der Sebastian-Kneipp-Straße erneuert wird, ist Schluss mit Bauarbeiten in der Neversfelder Straße. Was die Bauarbeiten dort dieses Mal verzögert.