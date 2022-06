Mit gleich vier Einsatzwagen war die Polizei an den Ostseestrand bei Scharbeutz geeilt, um eine Schlägerei zu schlichten. Jetzt werden Zeugen gesucht. FOTO: Symbolfoto: imago images/Rene Traut up-down up-down Zwei Männer am Ostseestrand verletzt Schlägerei am Badestrand wirft bei der Polizei viele Fragen auf Von Michael Kuhr | 28.06.2022, 12:52 Uhr

Die heißen Temperaturen am Ostseestrand kommen offenbar auch bei manchen Menschen im Kopf an: So kam es am Freitagnachmittag (24. Juni 2022) am Scharbeutzer Badestrand zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.