Täglich bieten Cox-Inhaberin Katrin Haase und ihr Team, hier (von links) Daniela Detlefsen, Emely Reinke, Wencke Susemihl, Jana Roth, Manal Abouni und Anja Geiser ihren Gästen drei bis vier Gerichte zur Auswahl. Foto: Bernd Schröder up-down up-down 10 Jahre Cox in Eutin Wie der Mittagstisch am Rosengarten zu einem riesigen Erfolg wurde Von Bernd Schröder | 07.03.2023, 17:47 Uhr

Das Cox feiert zehnjähriges Bestehen. Inhaberin Katrin Haase verrät, warum der Mittagstisch der Gastro-Krise so gut trotzt, welche Pläne sie für das Gastronomie-Angebot hat und was die Gäste in der Jubiläumswoche erwartet.