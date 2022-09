So soll es ab Januar 2024 am Großen Plöner See in Bosau aussehen, wenn aus dem DJO-Heim ein Familien- und Freizeitcamp geworden ist. Foto: Investor up-down up-down Investition von 20 Millionen Euro In Bosau soll ein Familien-und Erlebniscamp am Plöner See entstehen Von Michael Kuhr | 27.09.2022, 10:07 Uhr

Die J. A. Wolpmann Gruppe aus Osnabrück will 20 Millionen Euro in der Gemeinde Bosau am Großen Plöner See investieren. Dort, wo jetzt noch die DJO-Freitzeitstätte in Bosau steht, soll ein neues Areal für Jugendliche entstehen. Die Vorstellung erfolgte am Montagabend im zugeneigten Bauausschuss.