Gut gelaunt schwingen Landrat Reinhard Sager (links) und Bürgermeister Sven Radestock die Maurerkellen, um das Einmauern der Zeitkapsel vorzubereiten, die Florian Weist in den Händen hält. Sagers Nachfolger Timo Gaarz und die Architekten Helge Michelau und Philipe Roden (von links) schauen dabei zu. Foto: Bernd Schröder up-down up-down 24 neue Wohnungen in Neudorf Wohnung zur Miete in Eutin: Wobau OH legt Grundstein für Neubau Von Bernd Schröder | 29.06.2023, 17:06 Uhr

Die ersten Mieter sollen im Sommer 2024 in das neue Haus an der Seestraße in Neudorf einziehen. Die Hälfte der Wohnungen werden öffentlich gefördert. Wie hoch die Mieten liegen werden und wohin sich Interessenten wenden können.