Bamberg, Deutschland 25. März 2023: Themenbilder - Symbolbilder - Polizei Blaulicht - 2023 Ein Einsatzfahrzeug der Poliz Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Kripo sucht nach Zeugen 60-Jähriger in Malenter Gaststätte auf frischer Tat vom Wirt erwischt Von Michael Kuhr | 06.04.2023, 14:17 Uhr

Auf frischer Tat erwischt wurde am Mittwochnachmittag ein 60-jähriger Mann in einer Gaststätte in Bad Malente-Gremsmühlen. Er wollte offensichtlich gerade einen Diebstahl begehen. Dabei wurde er vom Wirt erwischt. Was der mutmaßliche Dieb noch so alles in seinen Taschen hatte.