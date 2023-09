Deutsche Post reagiert prompt Wird der noch geleert? Rätsel um Briefkasten in Hassendorf gelöst Von Bernd Schröder | 07.09.2023, 10:59 Uhr Toter Briefkasten? Wer in Hassendorf seine Post verschicken wollte, brauchte Mut. Foto: Bernd Schröder up-down up-down

Mehr als zwei Monate wirkte der Briefkasten am Brüggkamp so ramponiert, als ob er nicht mehr in Benutzung sei. Was mit dem Briefkasten los ist.